ГИБДД проводит мероприятие «Декадник безопасности дорожного движения»

На территории обслуживания 2 взвода 1 роты ДОБ ДПС ГИБДД № 2 ГУ МВД России по Ростовской области, в период времени с 19 по 28 февраля 2024 проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Декадник безопасности дорожного движения» направленное на пресечение и выявление фактов управления транспортными средствами водителями, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического и токсического опьянения, а также на пресечение грубых нарушений, связанных с управлением транспортными средствами водителями без документов и водителями, лишёнными специального права управления транспортными средствами, пресечение нарушений правил перевозки детей, нарушений ПДД пешеходами, нарушение использование ремней безопасности.