НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Наш Край

28 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Alex Nемо
    Посмотреть а рожи управленцев и лица жителей и становится ясно кто работает и еле-еле концы с концами сводит, а кто н...Результат вовлече...
  • айрат
    Слава героям России! Слава России! Слава президенту России Владимиру Владимировичу Путину!Президент Путин в...
  • Mark Kapustin
    Погиб в СВО: памя...

ГИБДД проводит мероприятие «Декадник безопасности дорожного движения»

На территории обслуживания 2 взвода 1 роты ДОБ ДПС ГИБДД № 2 ГУ МВД России по Ростовской области, в период времени с 19 по 28 февраля 2024 проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Декадник безопасности дорожного движения» направленное на пресечение и выявление фактов управления транспортными средствами водителями, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического и токсического опьянения,  а также на пресечение грубых нарушений, связанных с управлением транспортными средствами водителями без документов и водителями, лишёнными специального права управления транспортными средствами, пресечение нарушений правил перевозки детей, нарушений ПДД пешеходами, нарушение использование ремней безопасности.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх