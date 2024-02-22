ГИБДД проводит мероприятие «Декадник безопасности дорожного движения»

На территории обслуживания 2 взвода 1 роты ДОБ ДПС ГИБДД № 2 ГУ МВД России по Ростовской области, в период времени с 19 по 28 февраля 2024 проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Декадник безопасности дорожного движения» направленное на пресечение и выявление фактов управления транспортными средствами водителями, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического и токсического опьянения, а также на пресечение грубых нарушений, связанных с управлением транспортными средствами водителями без документов и водителями, лишёнными специального права управления транспортными средствами, пресечение нарушений правил перевозки детей, нарушений ПДД пешеходами, нарушение использование ремней безопасности.
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