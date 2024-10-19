На рынке просторных и экономичных минивэнов появился новый интересный игрок

Согласно данным Министерства промышленности и информационных технологий Китая (MIIT), предварительные продажи стартовали в сентябре 2025 года с ценником в 40 600 долларов – существенно ниже, чем у его главного конкурента, Denza D9 (от 47 200 долларов), который, напомним, был самым продаваемым минивэном в Китае в прошлом году.