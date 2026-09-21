✍️ 25 сентября в волгоградском регионе состоится единый день приема родителей дошкольников. Главным партнером мероприятия выступает Всероссийская общественная организация «Воспитатели России».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- ЕТ ❗Опасные нарушени...
- Новоаннинский сег...
- АТ Новоаннинский сег...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым