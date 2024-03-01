Политолог Гуреев: Германия отказала Украине в Taurus из-за Франции

Германия решила не поставлять Украине ракеты Taurus, чтобы не ввязываться в конфликт. Реальная причина отказа связана с борьбой за власть в Евросоюзе и вечным противостоянием с Францией, заявил «360» политолог Данила Гуреев.
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