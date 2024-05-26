Попов оказался азартным игроком. Боевой генерал проиграл предполагаемую взятку в 30 млн на ставках

КАК ПРИШЛО. ТАК И УШЛО!! Если бы он заработал эти миллионы, то и отношение к деньгам было бы иное. А так...

N

Nata

Сомнительная версия. Доказательств нет никаких кроме записей в смартфоне. При наличии хорошего хакера в этом аппарате можно такого компромата состряпать, что одуреть от одного перечисления можно. Так что, пока это все страшные сказки для тупых и озлобленных.