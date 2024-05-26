Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Попов оказался азартным игроком. Боевой генерал проиграл предполагаемую взятку в 30 млн на ставках

Попов оказался азартным игроком. Боевой генерал проиграл предполагаемую взятку в 30 млн на ставках

Интересная жизнь с Vera Star В деле арестованного по подозрению в получении взятки в особо крупном размере экс-командующего 58-й армией Ивана Попова произошел неожиданный поворот.

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Комментарии
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АА
Алекс Архипов
Смешно. Не смогли найти вмененные деньги и придумали такую байку. Велено посадить. Воров сильно обидел.
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12 час.
лл
лина любимцева
КАК  ПРИШЛО. ТАК И УШЛО!! Если бы он заработал эти миллионы, то и отношение к деньгам было бы иное. А так...
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9 час.
N
Nata
Сомнительная версия. Доказательств нет никаких кроме записей в смартфоне. При наличии хорошего хакера в этом аппарате можно такого компромата состряпать, что одуреть от одного перечисления можно. Так что, пока это все страшные сказки для тупых и озлобленных.
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5 час.

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