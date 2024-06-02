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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Доннарумма об Италии на Евро-2024: «У нас отличный тренер и есть все, чтобы провести прекрасный турнир. Всем будет сложно с нами»

Сборная Италии на чемпионате Европы в Германии сыграет в одной группе с Албанией, Хорватией и Испанией.

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