БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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О красных линиях и переговорах с позиции силы

О красных линиях и переговорах с позиции силы

После подрыва украинскими спецслужбами Крымского моста патриотическая общественность ожидала, что реакция Москвы будет максимально жесткой, а Украина получит быстрый и решительный ответ, например, в виде удара по правительственным зданиям в Киеве.

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