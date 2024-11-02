☭КОМПАС
Блог сайтасайт "СССР-Россия"Правила сайта.Путешествиясайт и мыПутинРоссияУкраина
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

☭КОМПАС

51 387 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Рожков
    Как вы ни панимаите? Эта мнагахадофка! Нам, дуракам ни панять. Вот.Трагедия Курской ...
  • Надежда
    Зеблан не может повернуть оглобли назад, ему уничтожение населения страны 404 хозяева давно оплатили и он обязан этот...Отступать до Днеп...
  • Надежда
    Вот я тоже подумала, как ей было в короне с чужой головы!? Но, видимо, тому, кто в еще в детстве вскидывал ручку в фа...Дерзкий ответ Неб...

Пробуждение сознательности или индоктринация

Пробуждение сознательности или индоктринация

«В их глазах я видел страх, Страх душой прозреть»(с)«Пророк», КипеловКак социальный инженер я стараюсь поднимать темы, которые другие не трогают или не замечают.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
М
ММ
&quot;пойти на фронт и сдохнуть.&quot;- Зачем хохлам лишние телодвижения? Пусть соберутся на майдане, да и сдохнут все свидомые разом!
Ответить
13 час.
Андрей ПандовРихтер
Эх, надо бы на этот майдан нейтронную бомбуху засадить. Чтоб получить Киев &quot;в чистом виде&quot;
Ответить
10 час.
Игорь Кузнецов
Единое многонациональное государство (до этого - империя) могло держаться только на жёстко-централизованной системе управления. При однопартийной системе КПСС выполняло функцию &quot;стержня&quot;, лозунги для трудящихся, &quot;аппаратные игры&quot; для партноменклатуры. Убрали &quot;стержень&quot; в 1989 году, республики выстроили свою иерархию власти уже на основе национализма. На Украине пошли дальше - ультранационализм и противопостовление не только коммунистической идеологии и всего, что с ней связано, но и русофобия с &quot;бандеровским флагом&quot;. Отсюда и перерождение многих русских на Украине. Их убедили что &quot;москали&quot; всегда относились к ним с высокомерием, а они &quot;кормили&quot; весь Союз.
Ответить
8 час.

Картина дня

наверх