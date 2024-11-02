Пробуждение сознательности или индоктринация

Игорь Кузнецов

Единое многонациональное государство (до этого - империя) могло держаться только на жёстко-централизованной системе управления. При однопартийной системе КПСС выполняло функцию "стержня", лозунги для трудящихся, "аппаратные игры" для партноменклатуры. Убрали "стержень" в 1989 году, республики выстроили свою иерархию власти уже на основе национализма. На Украине пошли дальше - ультранационализм и противопостовление не только коммунистической идеологии и всего, что с ней связано, но и русофобия с "бандеровским флагом". Отсюда и перерождение многих русских на Украине. Их убедили что "москали" всегда относились к ним с высокомерием, а они "кормили" весь Союз.