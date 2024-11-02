«В их глазах я видел страх, Страх душой прозреть»(с)«Пророк», КипеловКак социальный инженер я стараюсь поднимать темы, которые другие не трогают или не замечают.
Пробуждение сознательности или индоктринация
Комментарии
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М
ММ
"пойти на фронт и сдохнуть."- Зачем хохлам лишние телодвижения? Пусть соберутся на майдане, да и сдохнут все свидомые разом!
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13 час.
Андрей ПандовРихтер
Эх, надо бы на этот майдан нейтронную бомбуху засадить. Чтоб получить Киев "в чистом виде"
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10 час.
Игорь Кузнецов
Единое многонациональное государство (до этого - империя) могло держаться только на жёстко-централизованной системе управления. При однопартийной системе КПСС выполняло функцию "стержня", лозунги для трудящихся, "аппаратные игры" для партноменклатуры. Убрали "стержень" в 1989 году, республики выстроили свою иерархию власти уже на основе национализма. На Украине пошли дальше - ультранационализм и противопостовление не только коммунистической идеологии и всего, что с ней связано, но и русофобия с "бандеровским флагом". Отсюда и перерождение многих русских на Украине. Их убедили что "москали" всегда относились к ним с высокомерием, а они "кормили" весь Союз.
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8 час.
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