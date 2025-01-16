Многоквартирный жилой дом полыхал ночью в Кемском районе

Четыре квартиры выгорели в результате пожара, который тушили три расчета Сегодня ночью в 00 часов 29 минут на пульт Единой службы спасения-01 Кемского района поступило сообщение о пожаре в поселке Рабочеостровск.
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