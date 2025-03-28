Магазинам «Светофор» за два года насчитали 34 млн нарушений. Больше половины связаны с несоблюдением правил работы кассовой техники.
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Магазинам «Светофор» за два года насчитали 34 млн нарушений. Больше половины связаны с несоблюдением правил работы кассовой техники.