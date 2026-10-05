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Курские новости

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Курянин предстанет перед судом за хранение гранат и патронов

Курянин предстанет перед судом за хранение гранат и патронов

Мужчина хранил найденные гранаты Ф-1 и РГД-33 в гараже более пяти лет, а также подобрал и оставил себе 30 патронов.

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