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Отставки в ВСУ – Зеленский разоружается перед поездкой к Байдену?

Отставки в ВСУ – Зеленский разоружается перед поездкой к Байдену?

Президент Украины продолжает демонтаж силовой вертикали. После отставки главкома ВСУ Хомчака, Зеленский сменил командующего ООС генерал-лейтенанта Владимира Кравченко и начальника Генштаба вооруженных силгенерал-лейтенанта Сергея Корнийчука.

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