Брэд Питт и Инес де Рамон посетили благотворительное мероприятие в Лондоне

Брэд Питт и Инес де Рамон появились на благотворительном вечере в Лондоне, поддержав Джорджа Клуни. Пара, вместе уже более четырех лет, предстала в элегантных образах и активно позировала фотографам.
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