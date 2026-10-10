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Царьград

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Брэд Питт и Инес де Рамон посетили благотворительное мероприятие в Лондоне

Брэд Питт и Инес де Рамон посетили благотворительное мероприятие в Лондоне

Брэд Питт и Инес де Рамон появились на благотворительном вечере в Лондоне, поддержав Джорджа Клуни. Пара, вместе уже более четырех лет, предстала в элегантных образах и активно позировала фотографам.

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