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Почему Россия не бьёт ракетами по украинским мостам? Честный ответ русского генерала

Почему Россия не бьёт ракетами по украинским мостам? Честный ответ русского генерала

Россия продолжает наносить удары по территории Украины, лишая противника военных возможностей. По словам военного эксперта Сергея Липового, сейчас приоритетными целями являются объекты критически важной инфраструктуры, которые обеспечивают работу украинского ВПК.

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