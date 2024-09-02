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Трамп заявил об уязвимости США из-за передачи оружия Украине

Трамп заявил об уязвимости США из-за передачи оружия Украине

Помощь Вооруженным силам Украины (ВСУ) сделала США уязвимыми. Об этом 2 сентября в беседе с каналом Fox News заявил экс-президент и кандидат на пост главы государства от Республиканской партии Дональд Трамп.

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