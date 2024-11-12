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«Все труднее становится достать продукты питания»

«Все труднее становится достать продукты питания»

Столица Гаити практически полностью находится под контролем бандитских группировок. В Порт-о-Пренсе около 50 школ и часть факультетов Государственного университета Гаити остаются закрытыми, рассказали «Известиям» граждане карибского государства.

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