«Все труднее становится достать продукты питания»

Столица Гаити практически полностью находится под контролем бандитских группировок. В Порт-о-Пренсе около 50 школ и часть факультетов Государственного университета Гаити остаются закрытыми, рассказали «Известиям» граждане карибского государства.
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