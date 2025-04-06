Бобруйский лесхоз начал продажу березового сока.

Как рассказали в Бобруйском лесхозе, для физлиц ´березовый тариф´ останется на уровне прошлого и позапрошлого годов: при самостоятельном сборе непосредственно на лесосеке литр обойдется в 23 копейки, при покупке в лесничестве - 24 копейки, на торговой площадке ´Лесной домик´ по улице Гагарина - 31 копейка за единицу объема.