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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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Бобруйский лесхоз начал продажу березового сока.

Бобруйский лесхоз начал продажу березового сока.

Как рассказали в Бобруйском лесхозе, для физлиц ´березовый тариф´ останется на уровне прошлого и позапрошлого годов: при самостоятельном сборе непосредственно на лесосеке литр обойдется в 23 копейки, при покупке в лесничестве - 24 копейки, на торговой площадке ´Лесной домик´ по улице Гагарина - 31 копейка за единицу объема.

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