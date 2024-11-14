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Востребованных специалистов для отрасли «машиностроение» подготовят по запросу работодателей в регионе

Востребованных специалистов для отрасли «машиностроение» подготовят по запросу работодателей в регионе

Станочники широкого профиля, операторы станков с ЧПУ, контролеры качества изделия, дефектоскописты, литейщики – эти и другие востребованные специалисты пополнят штат предприятий по запросу работодателей благодаря работе в Новосибирской области образовательно-производственного центра (кластера) «Машиностроение» в рамках федерального проекта «Профессионалитет».

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