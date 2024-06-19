Рыбак прикрепил камеру к карасю и отправил его искать щук: видео

Житель Краснодарского края решил гарантировано вернуться с рыбалки с уловом. Для этого он прикрепил камеру к карасю и пустил его в реку искать щук, а трансляцию вывел на монитор и стал заодно записывать видео.
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