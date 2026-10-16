В Музее Гаража особого назначения на ВДНХ прошла презентация обновленного седана .Мероприятие посетил главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков, который поделился подробностями о новинке.
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