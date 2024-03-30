В Архангельской области на охрану лесов потратят 910 миллионов рублей

В регионе продолжается подготовка к пожароопасному сезону Заместитель председателя правительства России Виктория Абрамченко провела всероссийское межведомственное совещание, где речь шла о готовности регионов к пожароопасному сезону 2024 года.
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