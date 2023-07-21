Свежие комментарии

  • Валерий Ворожищев
    Приятно видеть разные типы авто ГАЗ. Прекрасный дизайн, радующий глаз."ГАЗ" начнет прои...
  • Mikhail Stepanov
    Нахер с пляжа! Никакой им доли! Пошли вон!Правительство Япо...
  • Владимир 123
    все на продажу....Гохран получит пр...

Экс-премьер Испании назвал «экзистенциальную угрозу» стране

Экс-премьер Испании Аснар: сепаратисты и экстремисты несут экзистенциальную угрозу стране Сюжет Каталония хочет независимости Политик раскритиковал наступившие «времена конфронтации, фрагментации и разделения» и призвал вернуться к двухпартийной системе, иначе государство не выстоит перед сторонниками отделения Испания достигла «экзистенциального момента» из-за угроз со стороны экстремистов и сепаратистов, которые способны нарушить единство страны, если нынешнее правительство социалистов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх