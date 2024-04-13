6 мифов о пираньях, которые давно опровергла наука

Как всегда, голливудские фильмы немного переборщили с образом этих «кровожадных монстров».Миф 1. Пираньи заживо пожирают жертву за секунды В бесчисленном количестве фильмов ужасов эти рыбы моментально превращают своих жертв в обглоданные скелеты.
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