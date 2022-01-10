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«Россети ФСК ЕЭС» обновила изоляцию на 54 подстанциях Сибири

«Россети ФСК ЕЭС» обновила изоляцию на 54 подстанциях Сибири

Компания «Россети ФСК ЕЭС» в ходе ремонтной программы 2021 года установила 6135 опорно-стержневых изоляторов (ОСИ) на разъединителях и шинных опорах магистральных подстанций Сибирского федерального округа, Республики Бурятия и Забайкальского края.

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