«Россети ФСК ЕЭС» обновила изоляцию на 54 подстанциях Сибири

Компания «Россети ФСК ЕЭС» в ходе ремонтной программы 2021 года установила 6135 опорно-стержневых изоляторов (ОСИ) на разъединителях и шинных опорах магистральных подстанций Сибирского федерального округа, Республики Бурятия и Забайкальского края.