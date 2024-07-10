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Анита Цой рассказала о своем отношении к полученной от Путина награде

Анита Цой рассказала о своем отношении к полученной от Путина награде

Певица Анита Цой недавно была награждена орденом «За заслуги перед Отечеством» первой степени. В беседе с МК она призналась, что о награде, полученной от президента России Владимира Путина, узнала от друзей.

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