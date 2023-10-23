На трассе Пермь — Екатеринбург в ДТП погиб бывший командир полка ГИБДД

Причины аварии пока неизвестны.На трассе Пермь — Екатеринбург, произошло смертельное ДТП, в котором погиб бывший командир полка ДПС ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области полковник полиции Борис Литвин.
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