Обзор VR-шлема HTC VIVE Pro 2: лидер, хотя не идеал

Релиз нового шлема виртуальной реальности от одного из основных производителей железа в этой области — всегда яркое событие, поскольку по характеристикам представленное устройства часто выглядит крайне выигрышно по сравнению со старыми продуктами.
Релиз нового шлема виртуальной реальности от одного из основных производителей железа в этой области — всегда яркое событие, поскольку по характеристикам представленное устройства часто выглядит крайне выигрышно по сравнению со старыми продуктами.
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