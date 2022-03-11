Кевин Дюрэнт: «Вам становится не до Симмонса, когда любимая команда проигрывает так много»

Звездный форвард «Нетс» Кевин Дюрэнт заявил, что команда сыграла с особым настроем против «Сиксерс» (129:120) в Филадельфии, чтобы поддержать Бена Симмонса.

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