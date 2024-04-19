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ХОРОШЁВО-МНЕВНИКИ

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Свежие комментарии

  • Н Б
    Офигенная новость - люди сделали то, что обязаны делать🤦‍♂️. Теперь повесьте каждому по ордену….🙉В подъезде дома н...

Собянин: Стадион «Локомотив» на юго-востоке Москвы будет возрожден

Собянин: Стадион «Локомотив» на юго-востоке Москвы будет возрожден

Раньше стадион на улице Тихая был местом для футбольных матчей Мэр Москвы Сергей Собянин проинформировал горожан о планах реконструировать исторический стадион «Локомотив», который находится в районе Люблино.

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