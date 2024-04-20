Секрет ее молодости. Светлане Пушкиной 85

Журналист, заслуженный работник культуры России и Карелии, Почетный гражданин Петрозаводска Светлана Пушкина принимает поздравления с юбилеем Текст: Елена Малишевская Светлана Пушкина родилась 21 апреля 1939 года.
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