Италия приостановила рассмотрение заявок от сирийцев на предоставление убежища

Global Look Press/Maksim Konstantinov/Global Look Press Италия вслед за другими странами Евросоюза (ЕС) приостанавливает рассмотрение заявок на предоставление убежища беженцам из Сирии, говорится в заявлении руководства Совмина Италии.
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