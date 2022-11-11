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«Я выгорел – у меня пропал интерес к медиафутболу». Алан о втором сезоне Winline Медиалиги

Вратарь 2Drots Алан признался, что постепенно теряет интерес к медиафутболу. – Ты говорил, что это, возможно, твой последний сезон в медиафутболе.

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