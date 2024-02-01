Экс‑депутат Рады: решение ООН по иску к РФ доказало надуманность обвинений

РИАМО - 1 фев. Бывший народный депутат Верховной рады, участник движения «Другая Украина» Олег Волошин считает, что решение Международного суда ООН по отклонению большинства претензий страны к РФ говорит о слишком большой надуманности предъявленных Киевом обвинений.
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