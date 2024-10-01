В Перми мигранта отправили в колонию за неудачную попытку изнасилования

ПЕРМЬ, 1 октября, ФедералПресс. В Перми суд вынес приговор в отношении 29-летнего гражданина Республики Узбекистан, которого признали виновным в покушении на изнасилование, соединенном с угрозой убийством.
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