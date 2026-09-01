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Иркутск Сегодня

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Аэропорт Усть-Кута возобновил работу после первого этапа реконструкции

С 1 сентября аэропорт Усть-Кута вновь начал принимать и отправлять самолёты. Это стало возможным после завершения первого этапа капитального ремонта взлётно-посадочной полосы.

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