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Крымская газета

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  • михаил валеев
    О чём статья ?В Крыму за год ус...
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    Прекрасная инициатива! Вот бы по всей стране так сделали!!!!!!!!!!!!В Крыму 14 феврал...
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Путин № 1 в Германии и климатические обвинения России от главы Еврокомиссии: информационный хит-парад

Путин № 1 в Германии и климатические обвинения России от главы Еврокомиссии: информационный хит-парад

Слово РЕДАКТОРА Пока все телеграм-каналы следили за передвижениями по Москве Такера Карлсона и ждали информации о его интервью с российским президентом, в наш хит-парад вошло множество не менее интересных заявлений и событий.

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