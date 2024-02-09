Путин № 1 в Германии и климатические обвинения России от главы Еврокомиссии: информационный хит-парад

Слово РЕДАКТОРА Пока все телеграм-каналы следили за передвижениями по Москве Такера Карлсона и ждали информации о его интервью с российским президентом, в наш хит-парад вошло множество не менее интересных заявлений и событий.
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