Север Столицы
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Север Столицы

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Новую ветку газопровода длиной около 1,5 километра проложат на севере Москвы

Новую ветку газопровода длиной около 1,5 километра проложат на севере Москвы

В Молжаниновском районе полным ходом идет строительство газопровода среднего давления. Новая магистраль протянется на полтора километра, обеспечивая надежным ресурсом сельские территории.

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