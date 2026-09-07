Новую ветку газопровода длиной около 1,5 километра проложат на севере Москвы

В Молжаниновском районе полным ходом идет строительство газопровода среднего давления. Новая магистраль протянется на полтора километра, обеспечивая надежным ресурсом сельские территории.
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