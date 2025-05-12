Экс-сотрудник СКР признался в попытке вывезти автоматы и гранаты из зоны СВО

Следователь сложил оружие в багажник своего авто и поехал в Ростовскую область.Бывший замглавы СК Фрунзенского района Санкт-Петербурга Алексей Панжев признал вину в попытке вывезти оружие из зоны проведения СВО.
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