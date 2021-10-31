Осень... Пенсионеры собираются в стаи и летят на юг

Медвежий уголОсень... Пенсионеры собираются в стаи и летят на юг Ингвар Коротков Нет, я совсем запутался. У нас же нищие пенсионеры и они никак не могут куда-нибудь полететь.Вернуться к статье5210НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАШАнатолий ШадринВот и я говорю: пенсионеры отдыхают в санаториях, и не только в отечественных, у пенсионеров мошенники выманивают сотни тысяч и миллионы рублей, пенсионеры получают в банках серьезные кредиты…. Как-то не вяжется с теорией о их нищенской жизни. Я уж не говорю про остальные категории граждан - сразу после об’явлении ковидных каникул ни билетов на юг и за границу, подорожавших в несколько раз не стало, ни номеров в гостиницах, ни путёвок в Турцию и Египет и другие экзотические страны. Про автомобили, на которые дилеры наворачивают в виде допов 1,5 цены, я уж и не говорю. Нет машин, нельзя купить без предварительного заказа. Бедные, нищие, голодные граждане России!))))))))Людмила БаталоваЯ сильно заболела (думаю, что был ковид + нервный стресс), начала лечиться, когда появились последствия, и узнала всю кухню. Многие пожилые люди получают инвалидность. А инвалиды имеют право ездить в санаторий. Это раз. Если пенсионер имеет сбережения, то он накопил деньги за период работы. Это два. Некоторые потом живут на эти сбережения, а некоторые отдают детям. Я, например, купила квартиру одному из детей. Второй живёт со мной.АШАнатолий ШадринТак в этом ведь и суть. Вы не считаете богатством то, что у вас есть квартира, вы на свои средства купили ещё одну квартиру, сыну, возможно, ещё есть небольшой земельный участок с домиком. А на том же Западе, который нам все время приводят в пример, рядовые пенсионеры детям квартиры не покупают, у них просто нет такой возможности. Им бы за свою, которую они взяли в ипотеку на 40 лет, до пенсии расплатиться. А вы знаете, что процент пенсионеров, владеющих недвижимостью в нашей стране, намного выше, чем в Европе и США? Но в нашей стране это никто достижением не считает.Людмила БаталоваЯ и первую квартиру купила. Это был ЖСК. Сейчас сама удивляюсь своей работоспособности, ведь вырастила детей одна, мне никто не помогал. Так что считаю это только своей заслугой. Квартиру дочери я купила на базе котлована, а сейчас цены увеличились в три раза. Никакого "домика с участком" у меня нет. Что касается иностранцев, нужно знать их менталитет. У них не принято иметь своё собственное жильё. Они мобильны и привыкли жильё снимать. А пенсия у меня небольшая. Не пойму, что вы хотите сказать?АШАнатолий ШадринЯ хочу лишь сказать, что вы не умеете ценить, то что имеете, жалуетесь все время, вините других во всем и завидуете другим. При этом сами же говорите, что у них другой менталитет и они не имеют того, что есть у вас. Те иностранцы, о которых вы говорите, действительно, вместо того, чтобы покупать жилье себе и своим детям, всю жизнь откладывают деньги на старость, копят, вносят в пенсионные фонды и на эти деньги живут в старости. А вы все деньги тратили на себя или на покупку недвижимости, в которой теперь живете (кстати это тоже деньги), но жить хотите как кто-то другой, кто всего этого не имеет, а деньги на старость скопил, откладывая из всю жизнь. Вот что я хочу сказать.Людмила БаталоваЯ никогда никому не жаловалась. Ваши фантазии оскорбительны. Предположения о том, что я чего-то там не ценю - Ваши предположения, не более. Не понимаю Ваших наездов.АШАнатолий ШадринДа я ни на кого не «наезжаю», как вы выразились. Автор статьи написал, что в санаториях и в других местах отдыхает достаточно много пенсионеров, тем самым попытался опровергнуть существующее в нашей стране мнение о невозможно тяжелой жизни пенсионеров. Я его поддержал и привёл другие примеры в подтверждение того, о чем пишет автор. Вы, в свою очередь, возразили и мне и автору, но в то же время сами написали, что у ва есть квартира, вы приобрели ещё одну квартиру своему ребёнку, и о том, что тоже имеете возможность отдыхать в санатории. В ответ я вам привёл пример того, что на Западе, а именно на Запад ссылаются люди, которые критикуют жизнь наших пенсионеров, люди живут по другому, чем наши пенсионеры, многие не имеют того, что есть у наших пенсионеров (и вы это, собственно говоря, подтвердили), а их пенсия во многом зависит от того, что в молодости им приходилось во многом себе отказывать (в том числе и в возможности иметь собственное жилье), и копить. Тогда вы начали говорить про другой менталитет, и это тоже верно. Но если так, то надо тогда жить в соответствии со своим менталитетом и на то, что мы имеем, а не завидовать другим людям, которые живут по другому и думают по другому. Вот и все, что я хотел сказать.Людмила БаталоваЯ Вам объяснила, что в санатории имеют право отдыхать те люди, заболевания которых входят в список, дающий такое право. Что непонятно? Кто Вам сказал, что кто-то кому-то "завидует" и кто-то "жалуется"? У меня нет стадного чувства, поэтому не собираюсь кого-то "поддерживать" за компанию. Пишу о том, с чем столкнулась сама.bianka БелаяРазброс в доходах велик. В том числе у пенсионеров. Причём ноют и жалуются на " бедность", костеря " воров- алигархов" отнюдь не самые бедные. На днях сотрудница- пенсионерка громко возмущалась и кляла правительство за свою " нищенскую пенсию". Не знаю размер её пенсии ( но больше моей, видимо, значительно, судя по тому, как округлились на миг её глаза, когда я назвала свою), работа совсем непыльная. Дама проживает одна в 3 комнатной квартире, также в собственности дача и автомобиль, на котором она предусмотрительно ездит на работу, чтоб не контактировать в метро с народом. Дочери благополучно замужем за границей. Так что, контингент голосящих и недовольных - это вовсе не голодающие.АШАнатолий ШадринТак вот и я о том же. Критикуют власть и жалуются на бедность отнюдь не самые бедные люди, и это касается не только пенсионеров, но и других категорий граждан. При этом они приводят в пример размер своей пенсии или другого дохода и сравнивают его с размерами дохода в других странах, не принимая во внимание ни размер цен в этих странах, ни размер платы за различные услуги, ни то, что там необходимо платить за различные услуги, которые в России предоставляют бесплатно, и многое другое. В то же время, у многих из этих людей, которые жалуются на свою «тяжелую» жизнь и «бедность», есть в собственности имущество, в том числе недвижимость, которое в других странах многие категории граждан не в состоянии приобрести в принципе и которое стоит очень приличные деньги.bianka БелаяИменно так. Я тоже возмущающейся сотруднице пыталась об этом намекнуть, что за границей пенсионер , имеющий в собственности недвижимость, бедным не считается. И что " у них минимальная пенсия 800€!!-это не значит, что на них они могут роскошествовать.Елена ТихомироваНе стыдно такое писать?! Пенсионеры всю жизнь горбатились на своб страну и позволяют себе ехать осенью( не летом , когда цены высокие , а осенью , когда цены приемлемы) отдохнуть , подышать морским воздухом.И слава Богу , что едут , я за них очень рада.В других странах пенсионеры могут себе позволить путешествовать по всему миру....Простите их , что они хотят еще пожить... Позор автору и вашему коментарию....Елена ТихомироваНе оправдывайтесь не надо.Пенсионеры работали , создавали блага , а сейчас стали не нужны государству , как расходный материал. И находятся коментаторы которые считают , что пенсионеры не люди и им не надо отдыхать.Пропохав всю жизнь не заработали себе денег на отдых...Елена ТихомироваВы пользуетесь всеми благами , которые создали те самые пенсионеры и считаете их деньги. За границей нет таких мизерных пенсий , на которые можно заплатить только за ЖКХ , а потом живи , как хочешь. У пенсионеров за границей жизнь только начинается , а у нас превращается в ад...Елена ТихомироваУжас , посмотрите как живут пенсионеры! Не стыдно так рассуждать.....Елена ТихомироваЖелаю вам дожить до пенсии и ни в чем себе не отказывать...bianka БелаяКак мило. А я желаю вам жить, а не ныть. Тем более, жить осталось немного, раз уже дожили до пенсии.АШАнатолий ШадринАдом вы санаторий бесплатный называете? Статья-то ведь как раз этому посвящена, если вы не заметили. А что касается роскошной жизни пенсионеров в других странах, то это всего лишь один из пропагандистских штампов, который использовали демократы с целью разрушить СССР. Во-первых, я уже писал, что для того, чтобы иметь возможность получать приличную пенсию, люди на Западе во многом себе отказывают в течении всей жизни, в том числе в возможности иметь в собственности жилье, а деньги откладывают в негосударственных пенсионных фондах, благодаря чему и увеличивается размер их пенсии. А наши граждане не только ничего не откладывают, а ещё и зачастую вообще не платят никаких налогов, в том числе и в ПФР, да ещё и гордятся этим и хвастают, всячески себя оправдывая. А когда приходит время получать пенсию, искренне удивляются ее небольшому размеру. А во-вторых есть страны, в которых пенсионеры живут гораздо хуже, чем в России, вы уж мне поверьте.саша дмитренкоони на пенсию копят с 18 лет! не скулят как избтые собаки,,,,саша дмитренковсе пропили и прожрали!саша дмитренкопотом и на демонстрации выходят??саша дмитренкокто не бухает-живут отлично! если работали,,,саша дмитренкоя дожил)) и не в чем себе не отказываю))Владимир ЛисуковПоздняя осень, грачи улетели. Птички говно перестали клевать. Дятел сидит на обосраной ели, ну и погодка, етит твою мать. Пенсионеры в России летают осенью не на юг, а опускаются в зыбучее говно.MMMiner MarkovНе понимаю аффтора и комментарии. Доживете (если) до пенсии - тогда поймете...ИИринаВраги коммунистов всегда из дореволюционного ,советского ,постсоветского периодов выдирают только то ,что им выгодно в их подлых и преступных целях . Так ,из советского периода они выдирают только самые маленькие пенсии ,а из своего постсоветского -только самых богатых пенсионеров .ВХвячеслав харченкоПенсионеры есть разные, те кто у партийной кормухи был или директора заводов в позднесоветское время, погонное, нефтяное начальство, кто успел вырвать пачку акций со своих предприятий, кто пару танкеров наливных успел приватизировать,они и сейчас на плаву, на крузаках за 6 лямов на дачку ездят, есть такие,но это исключение из правила.Сергей РоссиЭти в Сочи не ездятВХвячеслав харченкоСочи подороже Турции выходит в итоге. Я в этом году съездил на две недели с ребенком в Геленджик, так, скромно, дикарём, потом посчитали, прослезились, за те же деньги, 8 дней в Египте на всем готовом.александр петровПолудурок! А Вы посмотрели кто из пенсионеров едет? У меня у жены онкология. В прошлом году перенесла операцию. Да. Она еден в санаторий онкологический и что? Путевка бесплатная. После поездки вернут 50% затрат на переезд. И что из этого следует? Что она на свою официальную пенсию аж в 9000 и стаж педагогический равный 35 годам шикует? Вас любезный видимо мама до роддома таки не до несла. И всё роняла роняла, роняла. А это, увы не лечится!!Елена ТихомироваСогласна с вами полностью.Позор таким коментаторам....Валентин ЩербаковАвтор брешет, его аж прёт от этой брехни и фантазии.саша дмитренконе все пенсы вышли голыми и босыми))) как пиздят комми-пидерыВДвалерий двойнишниковСвидомый, тебе доктор нужен.саша дмитренкои тебя вылечат,двойнишка!)))))))Сергей РоссиШурка, мальчик.. Не ругайсяLSLiudmila SolodkoВсегда говорила и буду говорить, что на одну и ту же сумму разные люди живут по разному. Одни тратят с ум ом, другие спонтанно и потом плачут, что денег не хватает. Так же как и те, кто не хочет учиться, но получать как они считают, достойную зарплату тоже хотят, Не надо всех под одну гребенку, Каждый кузнец своего счастья.Silver KontПенсионеры, ветераны труда и вооружённых сил имеют право на санаторно-курортное лечение, им и пользуются, кто об этом знает. Кто не знает, не пользуется, потому что сволочи из ПФР об этом помалкивают...Регина ТолстоброваБольные диабетом тоже имеют право.Людмила БаталоваУвы. Они имеют право на льготное приобретение лекарств и глюкометра. А вот если получили инвалидность, тогда имеют право. Но я не знаю, как и кому удаётся её получить. Это очень долго и трудно. Так сказала врач.Ингерман Ланскаябыть дураком никто не принуждает... это дело добровольноеРегина ТолстоброваУ нас теперь в се трудно стало.Ингерман Ланскаятрудно у кого с мозгами проблемыВДвалерий двойнишниковВо автор загнул..на пенсию в глубинке (а в России пол страны в глубинке) и с зарплатой в 15 тысяч в санатории?ММосквичАвтор не загнул, а просто поиздевался над пенсионерами, причем "по-доброму". Отдыхал в этом санатории недавно и замечу, что пенсионеры там по социальным путевкам отдыхают в основном из Москвы, Чувствуется, что это для автора, отдыхающего за свой счет от этого некомфортно, ну не нравятся ему пенсионеры, не заслужили они такой отдых. Для них надо что-то попроще в пределах 15 тысяч.саша дмитренкоана что еще им тратить 15тыр???bianka БелаяЕздят не все пенсионеры, а только заслуженные.саша дмитренкокто хочет!bianka БелаяУ кого есть доход, кроме пенсии- да. А автор говорит о социальных путевках. Их дают не всем.Алла Щенева (Белоусова)За свой счёт вряд ли пенсионеры едут, цены кусаются. Вот по социальным путёвкам- согласна, если получится заполучить.саша дмитренкоиз жадности)) если не едут,, копят на гроб)))))) у одной старухи после смерти под периной нашли 800тыр))))bianka БелаяБывают и такие.Комментировать
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