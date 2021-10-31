Медвежий угол

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Осень... Пенсионеры собираются в стаи и летят на юг

Осень... Пенсионеры собираются в стаи и летят на юг

Ингвар Коротков Нет, я совсем запутался. У нас же нищие пенсионеры и они никак не могут куда-нибудь полететь.

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Анатолий Шадрин
Вот и я говорю: пенсионеры отдыхают в санаториях, и не только в отечественных, у пенсионеров мошенники выманивают сотни тысяч и миллионы рублей, пенсионеры получают в банках серьезные кредиты…. Как-то не вяжется с теорией о их нищенской жизни. Я уж не говорю про остальные категории граждан - сразу после об’явлении ковидных каникул ни билетов на юг и за границу, подорожавших в несколько раз не стало, ни номеров в гостиницах, ни путёвок в Турцию и Египет и другие экзотические страны. Про автомобили, на которые дилеры наворачивают в виде допов 1,5 цены, я уж и не говорю. Нет машин, нельзя купить без предварительного заказа. Бедные, нищие, голодные граждане России!))))))))
Людмила Баталова
Я сильно заболела (думаю, что был ковид + нервный стресс), начала лечиться, когда появились последствия, и узнала всю кухню. Многие пожилые люди получают инвалидность. А инвалиды имеют право ездить в санаторий. Это раз. Если пенсионер имеет сбережения, то он накопил деньги за период работы. Это два. Некоторые потом живут на эти сбережения, а некоторые отдают детям. Я, например, купила квартиру одному из детей. Второй живёт со мной.
Анатолий Шадрин
Так в этом ведь и суть. Вы не считаете богатством то, что у вас есть квартира, вы на свои средства купили ещё одну квартиру, сыну, возможно, ещё есть небольшой земельный участок с домиком. А на том же Западе, который нам все время приводят в пример, рядовые пенсионеры детям квартиры не покупают, у них просто нет такой возможности. Им бы за свою, которую они взяли в ипотеку на 40 лет, до пенсии расплатиться. А вы знаете, что процент пенсионеров, владеющих недвижимостью в нашей стране, намного выше, чем в Европе и США? Но в нашей стране это никто достижением не считает.
Людмила Баталова
Я и первую квартиру купила. Это был ЖСК. Сейчас сама удивляюсь своей работоспособности, ведь вырастила детей одна, мне никто не помогал. Так что считаю это только своей заслугой. Квартиру дочери я купила на базе котлована, а сейчас цены увеличились в три раза. Никакого "домика с участком" у меня нет. Что касается иностранцев, нужно знать их менталитет. У них не принято иметь своё собственное жильё. Они мобильны и привыкли жильё снимать. А пенсия у меня небольшая. Не пойму, что вы хотите сказать?
Анатолий Шадрин
Я хочу лишь сказать, что вы не умеете ценить, то что имеете, жалуетесь все время, вините других во всем и завидуете другим. При этом сами же говорите, что у них другой менталитет и они не имеют того, что есть у вас. Те иностранцы, о которых вы говорите, действительно, вместо того, чтобы покупать жилье себе и своим детям, всю жизнь откладывают деньги на старость, копят, вносят в пенсионные фонды и на эти деньги живут в старости. А вы все деньги тратили на себя или на покупку недвижимости, в которой теперь живете (кстати это тоже деньги), но жить хотите как кто-то другой, кто всего этого не имеет, а деньги на старость скопил, откладывая из всю жизнь. Вот что я хочу сказать.
Людмила Баталова
Я никогда никому не жаловалась. Ваши фантазии оскорбительны. Предположения о том, что я чего-то там не ценю - Ваши предположения, не более. Не понимаю Ваших наездов.
Анатолий Шадрин
Да я ни на кого не «наезжаю», как вы выразились. Автор статьи написал, что в санаториях и в других местах отдыхает достаточно много пенсионеров, тем самым попытался опровергнуть существующее в нашей стране мнение о невозможно тяжелой жизни пенсионеров. Я его поддержал и привёл другие примеры в подтверждение того, о чем пишет автор. Вы, в свою очередь, возразили и мне и автору, но в то же время сами написали, что у ва есть квартира, вы приобрели ещё одну квартиру своему ребёнку, и о том, что тоже имеете возможность отдыхать в санатории. В ответ я вам привёл пример того, что на Западе, а именно на Запад ссылаются люди, которые критикуют жизнь наших пенсионеров, люди живут по другому, чем наши пенсионеры, многие не имеют того, что есть у наших пенсионеров (и вы это, собственно говоря, подтвердили), а их пенсия во многом зависит от того, что в молодости им приходилось во многом себе отказывать (в том числе и в возможности иметь собственное жилье), и копить. Тогда вы начали говорить про другой менталитет, и это тоже верно. Но если так, то надо тогда жить в соответствии со своим менталитетом и на то, что мы имеем, а не завидовать другим людям, которые живут по другому и думают по другому. Вот и все, что я хотел сказать.
Людмила Баталова
Я Вам объяснила, что в санатории имеют право отдыхать те люди, заболевания которых входят в список, дающий такое право. Что непонятно? Кто Вам сказал, что кто-то кому-то "завидует" и кто-то "жалуется"? У меня нет стадного чувства, поэтому не собираюсь кого-то "поддерживать" за компанию. Пишу о том, с чем столкнулась сама.
bianka Белая
Разброс в доходах велик. В том числе у пенсионеров. Причём ноют и жалуются на " бедность", костеря " воров- алигархов" отнюдь не самые бедные. На днях сотрудница- пенсионерка громко возмущалась и кляла правительство за свою " нищенскую пенсию". Не знаю размер её пенсии ( но больше моей, видимо, значительно, судя по тому, как округлились на миг её глаза, когда я назвала свою), работа совсем непыльная. Дама проживает одна в 3 комнатной квартире, также в собственности дача и автомобиль, на котором она предусмотрительно ездит на работу, чтоб не контактировать в метро с народом. Дочери благополучно замужем за границей. Так что, контингент голосящих и недовольных - это вовсе не голодающие.
Анатолий Шадрин
Так вот и я о том же. Критикуют власть и жалуются на бедность отнюдь не самые бедные люди, и это касается не только пенсионеров, но и других категорий граждан. При этом они приводят в пример размер своей пенсии или другого дохода и сравнивают его с размерами дохода в других странах, не принимая во внимание ни размер цен в этих странах, ни размер платы за различные услуги, ни то, что там необходимо платить за различные услуги, которые в России предоставляют бесплатно, и многое другое. В то же время, у многих из этих людей, которые жалуются на свою «тяжелую» жизнь и «бедность», есть в собственности имущество, в том числе недвижимость, которое в других странах многие категории граждан не в состоянии приобрести в принципе и которое стоит очень приличные деньги.
bianka Белая
Именно так. Я тоже возмущающейся сотруднице пыталась об этом намекнуть, что за границей пенсионер , имеющий в собственности недвижимость, бедным не считается. И что " у них минимальная пенсия 800€!!-это не значит, что на них они могут роскошествовать.
Елена Тихомирова
Не стыдно такое писать?! Пенсионеры всю жизнь горбатились на своб страну и позволяют себе ехать осенью( не летом , когда цены высокие , а осенью , когда цены приемлемы) отдохнуть , подышать морским воздухом.И слава Богу , что едут , я за них очень рада.В других странах пенсионеры могут себе позволить путешествовать по всему миру....Простите их , что они хотят еще пожить... Позор автору и вашему коментарию....
Елена Тихомирова
Не оправдывайтесь не надо.Пенсионеры работали , создавали блага , а сейчас стали не нужны государству , как расходный материал. И находятся коментаторы которые считают , что пенсионеры не люди и им не надо отдыхать.Пропохав всю жизнь не заработали себе денег на отдых...
Елена Тихомирова
Вы пользуетесь всеми благами , которые создали те самые пенсионеры и считаете их деньги. За границей нет таких мизерных пенсий , на которые можно заплатить только за ЖКХ , а потом живи , как хочешь. У пенсионеров за границей жизнь только начинается , а у нас превращается в ад...
Елена Тихомирова
Ужас , посмотрите как живут пенсионеры! Не стыдно так рассуждать.....
Елена Тихомирова
Желаю вам дожить до пенсии и ни в чем себе не отказывать...
bianka Белая
Как мило. А я желаю вам жить, а не ныть. Тем более, жить осталось немного, раз уже дожили до пенсии.
Анатолий Шадрин
Адом вы санаторий бесплатный называете? Статья-то ведь как раз этому посвящена, если вы не заметили. А что касается роскошной жизни пенсионеров в других странах, то это всего лишь один из пропагандистских штампов, который использовали демократы с целью разрушить СССР. Во-первых, я уже писал, что для того, чтобы иметь возможность получать приличную пенсию, люди на Западе во многом себе отказывают в течении всей жизни, в том числе в возможности иметь в собственности жилье, а деньги откладывают в негосударственных пенсионных фондах, благодаря чему и увеличивается размер их пенсии. А наши граждане не только ничего не откладывают, а ещё и зачастую вообще не платят никаких налогов, в том числе и в ПФР, да ещё и гордятся этим и хвастают, всячески себя оправдывая. А когда приходит время получать пенсию, искренне удивляются ее небольшому размеру. А во-вторых есть страны, в которых пенсионеры живут гораздо хуже, чем в России, вы уж мне поверьте.
саша дмитренко
они на пенсию копят с 18 лет! не скулят как избтые собаки,,,,
саша дмитренко
все пропили и прожрали!
саша дмитренко
потом и на демонстрации выходят??
саша дмитренко
кто не бухает-живут отлично! если работали,,,
саша дмитренко
я дожил)) и не в чем себе не отказываю))
Владимир Лисуков
Поздняя осень, грачи улетели. Птички говно перестали клевать. Дятел сидит на обосраной ели, ну и погодка, етит твою мать. Пенсионеры в России летают осенью не на юг, а опускаются в зыбучее говно.
Miner Markov
Не понимаю аффтора и комментарии. Доживете (если) до пенсии - тогда поймете...
Ирина
Враги коммунистов всегда из дореволюционного ,советского ,постсоветского периодов выдирают только то ,что им выгодно в их подлых и преступных целях . Так ,из советского периода они выдирают только самые маленькие пенсии ,а из своего постсоветского -только самых богатых пенсионеров .
вячеслав харченко
Пенсионеры есть разные, те кто у партийной кормухи был или директора заводов в позднесоветское время, погонное, нефтяное начальство, кто успел вырвать пачку акций со своих предприятий, кто пару танкеров наливных успел приватизировать,они и сейчас на плаву, на крузаках за 6 лямов на дачку ездят, есть такие,но это исключение из правила.
Сергей Росси
Эти в Сочи не ездят
вячеслав харченко
Сочи подороже Турции выходит в итоге. Я в этом году съездил на две недели с ребенком в Геленджик, так, скромно, дикарём, потом посчитали, прослезились, за те же деньги, 8 дней в Египте на всем готовом.
александр петров
Полудурок! А Вы посмотрели кто из пенсионеров едет? У меня у жены онкология. В прошлом году перенесла операцию. Да. Она еден в санаторий онкологический и что? Путевка бесплатная. После поездки вернут 50% затрат на переезд. И что из этого следует? Что она на свою официальную пенсию аж в 9000 и стаж педагогический равный 35 годам шикует? Вас любезный видимо мама до роддома таки не до несла. И всё роняла роняла, роняла. А это, увы не лечится!!
Елена Тихомирова
Согласна с вами полностью.Позор таким коментаторам....
Валентин Щербаков
Автор брешет, его аж прёт от этой брехни и фантазии.
саша дмитренко
не все пенсы вышли голыми и босыми))) как пиздят комми-пидеры
валерий двойнишников
Свидомый, тебе доктор нужен.
саша дмитренко
и тебя вылечат,двойнишка!)))))))
Сергей Росси
Шурка, мальчик.. Не ругайся
Liudmila Solodko
Всегда говорила и буду говорить, что на одну и ту же сумму разные люди живут по разному. Одни тратят с ум ом, другие спонтанно и потом плачут, что денег не хватает. Так же как и те, кто не хочет учиться, но получать как они считают, достойную зарплату тоже хотят, Не надо всех под одну гребенку, Каждый кузнец своего счастья.
Silver Kont
Пенсионеры, ветераны труда и вооружённых сил имеют право на санаторно-курортное лечение, им и пользуются, кто об этом знает. Кто не знает, не пользуется, потому что сволочи из ПФР об этом помалкивают...
Регина Толстоброва
Больные диабетом тоже имеют право.
Людмила Баталова
Увы. Они имеют право на льготное приобретение лекарств и глюкометра. А вот если получили инвалидность, тогда имеют право. Но я не знаю, как и кому удаётся её получить. Это очень долго и трудно. Так сказала врач.
Ингерман Ланская
быть дураком никто не принуждает... это дело добровольное
Регина Толстоброва
У нас теперь в се трудно стало.
Ингерман Ланская
трудно у кого с мозгами проблемы
валерий двойнишников
Во автор загнул..на пенсию в глубинке (а в России пол страны в глубинке) и с зарплатой в 15 тысяч в санатории?
Москвич
Автор не загнул, а просто поиздевался над пенсионерами, причем "по-доброму". Отдыхал в этом санатории недавно и замечу, что пенсионеры там по социальным путевкам отдыхают в основном из Москвы, Чувствуется, что это для автора, отдыхающего за свой счет от этого некомфортно, ну не нравятся ему пенсионеры, не заслужили они такой отдых. Для них надо что-то попроще в пределах 15 тысяч.
саша дмитренко
ана что еще им тратить 15тыр???
bianka Белая
Ездят не все пенсионеры, а только заслуженные.
саша дмитренко
кто хочет!
bianka Белая
У кого есть доход, кроме пенсии- да. А автор говорит о социальных путевках. Их дают не всем.
Алла Щенева (Белоусова)
За свой счёт вряд ли пенсионеры едут, цены кусаются. Вот по социальным путёвкам- согласна, если получится заполучить.
саша дмитренко
из жадности)) если не едут,, копят на гроб)))))) у одной старухи после смерти под периной нашли 800тыр))))
bianka Белая
Бывают и такие.

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