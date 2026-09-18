Заключить контракт на СВО от Москвы: без волокиты

Условия службы по контракту в столице предусматривают выплаты не менее 220 тысяч рублей ежемесячно. При этом итоговая сумма зависит от специальности военнослужащего и в отдельных случаях достигает 250 тысяч рублей.
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