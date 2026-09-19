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SPORT24.ru

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Ротенберг рассказал, чего пожелал Овечкину перед его отъездом в США: «Мы много общались»

Ротенберг рассказал, чего пожелал Овечкину перед его отъездом в США: «Мы много общались»

Первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг заявил, что пожелал российскому нападающему «Вашингтона» Александру Овечкину здоровья и удачи перед его отъездом в США.

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