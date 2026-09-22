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Царьград

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Кто отравил Си Цзиньпина? Тень пытаются бросить на Индию

Кто отравил Си Цзиньпина? Тень пытаются бросить на Индию

В сети ходят слухи, что председателю КНР Си Цзиньпину могло стать плохо на саммите БРИКС. Американский блогер Бенни Джонсон не исключает инсульт.

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