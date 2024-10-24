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Ребенок имеет право продать квартиру с 14 лет

Ребенок имеет право продать квартиру с 14 лет

Фото: uleoparda.ru Дети, достигшие 14-летнего возраста, могут самостоятельно участвовать в сделках по продаже недвижимости, однако для этого им необходимо получить письменное разрешение от законных представителей или органов опеки.

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