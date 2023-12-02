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Джанмарко Поццекко о 65% из-за дуги у «Барселоны»: «Было такое чувство, что смотрю за игрой Рэя Аллена»

Главный тренер «Виллербана» Джанмарко Поццекко посетовал на высокие проценты реализации у игроков «Барселоны» в матче Евролиги между командами.

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