Ракету сбили в российском регионе

Система противовоздушной обороны (ПВО) сбила украинскую ракету в Курской области. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности (врио) главы российского региона Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.
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