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На Украине предупредили об отключениях света в зимнее время

На Украине предупредили об отключениях света в зимнее время

ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко Депутат Верховной рады, член парламентского комитета по вопросам энергетики и ЖКУ Сергей Нагорняк предупредил сограждан, что зимой на Украине электричество будут отключать ежедневно.

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