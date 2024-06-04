На Украине предупредили об отключениях света в зимнее время

ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко Депутат Верховной рады, член парламентского комитета по вопросам энергетики и ЖКУ Сергей Нагорняк предупредил сограждан, что зимой на Украине электричество будут отключать ежедневно.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии