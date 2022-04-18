В Рязани 18 апреля отключат воду на 19 улицах, в полку ДПС и двух детсадах

С 9:30 до 17:00 воды не будет по следующим адресам: - 1-й проезд Добролюбова, дома №№ 2-6 и №№ 3-9; - 2-й проезд Добролюбова, дома №№ 4-10 и №№ 3-9; - 3-й проезд Добролюбова, дома №№ 1/10-49, №№ 2-52; - 4-й проезд Добролюбова, дома №№ 2/12-50, №№ 7-49; - 5-й проезд Добролюбова, дома №№ 10-60, №№ 3-59; - 6-й проезд Добролюбова, дома №№ 4-34 и №№ 5-31; - улица Громовой, дома №№ 10/29-56 и № 9-47/42; - улица Добролюбова, дома №№ 6/2-78/56 и №№ 9-63; - улица Дорожная, дома №№ 1-55 и №№ 2-34; - улица Достоевского, дома №№ 1-49 и №№ 2/4-52; - улица Лесная, дома №№ 1-67 и №№ 2-56; - улица Тюленина, дома №№ 14/3-36 и №№ 15-17; - улица Чехова, дома №№ 1-51, дома №№ 4-10, и дома № 66 (Комплексный центр социального обслуживания населения «Семья»); - улица Шевцовой, дома №№ 10-48/32 и №№ 13/15-45/30; - улица Новосёлковская, дома № 17 (Логистическая компания) и № 13 (Полк ППС-Кинологи); - улица Лесная, д.