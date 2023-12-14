Симоньян: Путин ввел новую формулировку для экс-партнеров с Запада

Президент России Владимир Путин ввел новую формулировку для бывших партнеров из западных стран. Об этом сообщила главред медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на «России 1».
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