Симоньян: Путин ввел новую формулировку для экс-партнеров с Запада

Президент России Владимир Путин ввел новую формулировку для бывших партнеров из западных стран. Об этом сообщила главред медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на «России 1».