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Наталья Водянова снялась для обложки французского журнала Madame Figaro

Наталья Водянова снялась для обложки французского журнала Madame Figaro

Модель из Нижнего Новгорода Наталья Водянова снялась для обложки французского журнала Madame Figaro. Фотография ноябрьского выпуска с нижегородкой опубликована в группе «Наталья Водянова ▌Natalia Vodianova» ВКонтакте.

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