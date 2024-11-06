Модель из Нижнего Новгорода Наталья Водянова снялась для обложки французского журнала Madame Figaro. Фотография ноябрьского выпуска с нижегородкой опубликована в группе «Наталья Водянова ▌Natalia Vodianova» ВКонтакте.
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