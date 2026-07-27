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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Менелл подписал контракт на 100 млн рублей за 2 года со «СКА-ВМФ» из ВХЛ. Договор с фармом СКА расторгнут, игрок получит не менее 22,5 млн рублей компенсации («Сила спорта»)

По информации «Силы спорта»,  Бреннан Менелл  подписал двухлетний контракт на сумму около 100 млн рублей со « СКА-ВМФ » из Olimpbet ВХЛ.

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